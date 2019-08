Efter masskjutningar: Trump vill se dödsstraff

Trump har under helgen flera gånger fördömt dåden i El Paso och Dayton. Han har beordrat flaggor på halv stång i fem dagar.

Han ska även ha kallat till sig justitieministern och FBI-chefen, för att diskutera vilka åtgärder som ska vidtas.

I en tweet under måndagsmorgonen skrev presidenten att han öppnar för att tillsammans med kongressen skärpa vapenlagstiftningen, samtidigt som en reform av immigrationslagstiftningen beslutas.

....this legislation with desperately needed immigration reform. We must have something good, if not GREAT, come out of these two tragic events!