Amazon har snart hälften av all näthandel i Tyskland

I Tyskland har Amazon rullat fram som en ångvält. Enligt Handelsverband

Deutschland, HDE, som är arbetsgivarorganisation för handlarna

har Amazons marknadsandel i Tyskland stigit till 46 procent av all e-handel, om man räknar in den försäljning som sker på sajten av andra företag.

2018 såldes varor för klart mer än motsvarande 200 miljarder kronor,

och Tyskland är Amazons andra största marknad i världen efter USA.

Kommunikationschefen på HDE, Kai Falk, säger att konkurrensen som redan var hård har blivit ännu tuffare när Amazon vuxit. Prispressen är enorm och det tvingar handlare att själva söka sig till e-handel för att överleva, menar han.

– Men för små handlare är det svårt, och särskilt i mindre städer

där kunderna är färre blir resultatet att butikerna lägger ned, säger Kai Falk.

Amazon har tolv lagercentraler i Tyskland och en trettonde är planerad

att öppna senare i augusti. Det nordligaste lagret, i Winsen, sydost om Hamburg är robotiserat.

Robotarna ser ut som de automatiska gräsklippare som far runt i allt

fler villaträdgårdar. Roboten åker under en hylla fullpackad med produkter

och lyfter upp den och tar den till en plockare som just då håller

på att sammanställa en kundorder. Det är en imponerande logistikapparat,

här finns tusentals gula, flyttbara hyllor där varorna är insorterade i små fack.

Stephan Eichenseher är kommunikationschef för Amazons lager i Tyskland.

– På ett sätt finns Amazon redan i Sverige, säger Stephan

Eisenseher.

Men när kommer Amazon till Sverige på riktigt, med lagercentraler och en svensk sajt?

– Vi skulle kunna öppna ett lager i Sverige också, säger han och fortsätter:

– Men det som avgör är efterfrågan hos kunderna. Jag vet inte när det skulle kunna ske, vi måste se om det skulle fungera

för oss, säger Stephan Eichenseher.