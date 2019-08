Värnpliktig för resten av livet – eritreaner flyr landet

Det var många som trodde att det lilla landet Eritrea skulle lätta på sina stenhårda regler efter fredsavtalet med den tidigare ärkefienden och grannlandet i söder Etiopien.



I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet var det ett blodigt gränskrig mellan länderna. Eritrea har satt i system att rekrytera skolungdomar och under slavliknande förhållanden tvinga dem att arbeta som lärare eller soldater, till mycket låg lön under många år.



Enligt organisationen Human Rights Watch:s rapport i dag så tvingas skolungdomar som ännu inte är klara med sin utbildning och i vissa fall lärare, att undergå en mycket hård militärutbildning, kallad Sawa, där minsta misstag bestraffas hårt.



Rapporten säger vidare att tiotusentals lever under slavliknande förhållanden och tvingas ta statliga arbeten som lärare ute i landsbygden. Officiellt är värnplikten 18 månader i Eritrea, för både män och kvinnor, men inofficiellt så behåller staten stora delar av befolkningen fast i systemet.



De hårda villkoren och de låga lönerna är en viktig förklaring till varför så många eritreaner under de senaste åren valt att fly landet med risk för livet. I rapporten som heter ”De gör oss till slavar och ger oss ingen utbildning”, vittnar en 25-årig eritrean att värnplikten aldrig tar slut. ”Är du utsedd till fysiklärare, så är du det resten av livet”.