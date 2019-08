Efter protesterna i Hongkong – flygplatsen tvingades stänga

Det var inte den första men dock den största protestaktionen på flygplatsen som tidigare varit fredad från konsekvenser de gånger demonstranter samlats i ankomsthallen.

Men under Hongkong eftermiddagen tog myndigheterna det drastiska beslutet att stänga all återstående flygtrafik för dagen då golvet förvandlats till ett mänskligt svart hav av människor. Det var helt enkelt för många därinne för att kunna checka in. Mer än 100 flygningar och tiotusentals resenärer påverkas.



Flygplatsaktionen var spontan och kom som ett svar efter en sällsynt våldsam gårdags kväll. Polis sköt tårgas inne i en tunnelbanestation och jagade aktivister ner för rulltrappor, det rapporteras om tiotals skadade, däribland en polis som ska ha bränts av en brandbomb, och en kvinna ur protestleden träffades i ögat av något som demonstranterna påstår kom från polisen. Och bland plakaten på flygplatsen idag fanns budskap som "ett öga för ett öga".

Efter några timmar lämnade de flesta ur protestskarorna flygplatsen utan att polis ingrep. I morgon bitti ska trafiken återupptas igen enligt flygplatsen samtidigt som det kommer uppgifter om att demonstrationerna där kan komma att fortsätta under morgondagen.

Idag hårdnade också retoriken från Fastlandskina där Pekings Hongkong och Macao kontor sa att protesterna med upprepade attacker på polis, nu visar de första tecknen på terrorism.

En beskrivning som Hongkong polisen på en presskonferens senare dock menade att den inte höll med om.