Sommar i P1 med Josette Bushell-Mingo

Arbetar som prefekt på institutionen för skådespeleri vid Stockholms konstnärliga högskola. Startade The National Black Theatre of Sweden och har varit skådespelare vid The Royal Shakespeare Company och Royal National Theatre.

Var konstnärlig ledare på Riksteaterns Tyst Teater i 15 år. Har turnérat med den hyllade och djupt personliga föreställningen Nina - a story about me and Nina Simone och spelat Rafiki i musikalen Lejonkungen i London.

Fått Brittiska Imperieorden (OBE), Ganneviksstipendiet och Expressens teaterpris.



Frågan som driver mig är alltid varför. När man vet varför blir det tydligare hur man ska gå till väga… I mitt Sommar ska jag reflektera, ge min syn på hur det är att vara en afrosvensk konstnär, på konstnärlig kamp, musiken som påminner mig om vem jag är och den tunna linjen mellan hämnd och förlåtelse. Och djärvheten i att vilja ha mer.



Producent: Kerstin Brunnberg