Gibraltar släpper iransk oljetanker

USA uppgavs ha bett Gibraltar att hålla kvar det iranska fartyget Grace 1.

Men uppgifter kommer nu om att belagtagandet hävts och att tankern har släppts.



Den brittiska marinen stoppade och beslagtog oljetankern Grace 1 i Medelhavet den 4 juli efter misstankar om att den i strid med EU:s sanktioner fraktade råolja till Syrien. Domstolen i Gibraltar skulle under torsdagen besluta om fartygets framtid och enligt källuppgifter till Reuters och The Sun skulle det med all sannolikhet släppas.

Men en begäran från amerikanska justitiedepartementet om att hålla kvar oljetankern har fått domstolen att skjuta upp domen till senare på dagen. USA:s inspel kom bara timmar innan tankern förväntades släppas, rapporterar CNN.

Under sen eftermiddag kom dock uppgifter om att Grace 1 har släppts.

Chefsdomaren i Gibraltars högsta domstol säger också till tidningen att ingen amerikansk begäran lämnats in till domstolen.

Iran har jämfört det brittiska beslagtagandet med piratfasoner och iranska revolutionsgardet beslagtog kort därefter tre fartyg i Hormuzsundet.

Ett av dem var det brittiskregistrerade Stena Impero, som ägs av det svenska rederiet Stena Bulk. Storbritannien har kallat det för ett olagligt och oacceptabelt agerande. Iran däremot hävdar att fartyget brutit mot internationella sjöregler.

Uppgifter om att fartyget Grace 1 ska släppas har cirkulerat flera gånger den senaste veckan, men uppgiften har då förnekats av Gibraltar.

Iran, som upprepade gånger krävt att fartyget släpps, har inte berättat vart det var på väg, men uppger att destinationen inte var Syrien och att tankern befann sig på internationellt vatten.

Domstolen i Gibraltar meddelade också under torsdagen att fyra besättningsmedlemmar, däribland kaptenen, som greps i samband med beslagtagandet, har släppts på fri fot, rapporterar Gibraltar Chronicle.