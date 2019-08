Hopp om förändring i Sudan med nytt avtal

– Jag tror att folk kommer gå ut och fira det här avtalet, men om det vi blivit lovade inte uppfylls, då kommer vi fortsätta med våra protester, säger Taqwa Kamal, en av dem som varit engagerad i den folkliga protest som först ledde till att Omar Al-Bashir efter 30 år tvingades bort från makten, och som nu lett fram till det här avtalet med militärrådet som suttit vid makten fram till nu.

I morgon kommer oppositionen i en allians kallad Forces of Freedom and Change, FFC skriva under avtalet tillsammans med militärrådet. Dignitärer från grannländerna och Afrikanska unionen väntas bevittna ceremonin till Vänskapshallen i Khartoum.

Avtalet innebär i korthet att ett övergångsråd bestående av representanter för bägge sidorna, ska agera som regering under tre år, sedan blir det allmänna val.

Militären är garanterad posterna till inrikes-och försvarsminister. Oppositionen har redan utsett premiärministern, Abdallah Hamdok, ekonom med tidigare poster inom FN. Det ryktas också att en människorättsaktivist och tidigare domare kommer utses till riksåklagare.

Det här innebär, om allt går enligt plan, att militärrådet som styrt sedan i våras, nu upplöses och att den nya regeringen tar vid i månadsskiftet augusti/september.

Symboliskt nog inleds på annat håll här samma dag, alltså i morgon, rättegången mot landets forne starke man, Omar al-Bashir.

Åtalet gäller korruption, inte de ytterst allvarliga människorättsbrott han också ses som skyldig till.