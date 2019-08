Historiskt avtal skrivs under i Sudan

Osman Ashi säger att den folkliga resningen som nu lett till dagens fredsavtal gav nytt hopp till folket.



– Alla tog hand om varandra under protesterna. Sudaneser som tidigare varit kända för sin vänlighet och gästfrihet, förlorade det under Omar al-Bashirs trettio år vid makten. Nu har vi hittat den igen, säger han.



Han ingår i de många lokala motståndskommittéer som skapats under folkresningen. En slags kvartersorganisation som jobbar lokalt med att förbättra människors liv.



Och kanske är dessa motståndskommitéer en organisatorisk garant för att förändringen av landet kan fortgå.



I dag kommer parterna – den civila oppositionen och militärrådet, som styrt landet sedan april – skriva under ett länge emotsett avtal som ska reglera fortsättningen. En övergångsregering, ett övergångsparlament, som styra landet i tre år för att därefter, om allt går enligt plan, utlysa fria och öppna val.



Långt över 200 har dödats sedan upproret började i december förra året, fredliga sittdemonstrationer har avlösts av våld och oroligheter.



Osman Ashi och många med honom hoppas nu att det här blir ett första steg på en mer stabil och fredlig fortsättning för Sudan.