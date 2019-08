Läckt rapport avslöjar regeringens rädsla inför brexit

I dokumentet som går under kodnamnet gulsparvsrapporten, yellowhammer report, skriver regeringen att utträdet i slutet av oktober kan leda till störningar som kan dra ut på flera månader.

Flera branschorganisationer har redan varnat för att en brexit utan skilsmässoavtal kan innebära att det blir brist på mat, mediciner och bränsle i Storbritannien.

Men nu kommer alltså samma farhågor från regeringen själv, i ett läckt dokument som The Sunday Times har tagit del av.

Det är ny byråkrati vid gränsen som väntas orsaka trafikstockning och förseningar för varor på väg in i Storbritannien. Brist på färska matvaror väntas leda till höjda priser som kan slå mot redan utsatta, och när det kommer till läkemedel fruktar man att det kan bli ont om insulin och influensavaccin.

Regeringen skriver också att man fruktar nya oroligheter i Nordirland, om utträdet som väntat innebär en hård gräns till EU-landet republiken Irland. En av byggstenarna i det tjugo år gamla fredsavtalet anses vara att invånare kan röra sig fritt över gränsen mellan länderna.

Det läckta dokumentet är stämplat som känsligt och har enligt The Sunday Times bara varit ämnat för de ni regeringen som man anser behöver veta.

Avslöjandet i Sunday Times i dag har fått regeringen att göra avsteg från sin praxis att inte kommentera läckor.

Minister Michael Gove, som är ansvarig för förberedelserna för en brexit utan avtal, skriver att rapporten beskriver värsta tänkbara scenario och att regeringen redan vidtagit flera åtgärder.

We don’t normally comment on leaks - but a few facts - Yellowhammer is a worst case scenario - v significant steps have been taken in the last 3 weeks to accelerate Brexit planning - and Black Swan is not an HMG doc but a film about a ballet dancer... https://t.co/lRAgavfDze