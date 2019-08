Protester mot Zimbabwes kris stoppas

Snart två år efter att president Robert Mugabe avsattes, är det många i Zimbabwe som menar att det är värre nu, under Emmerson Mnangagwa, än under Mugabes sista tid vid makten.

Mnangagwa utlovade ekonomiska reformer när han tog över, men av det har vanligt folk inte sett mycket. I det som en gång var södra Afrikas kornbod behöver nu enligt FN, omkring fem miljoner någon form av livsmedelshjälp. Landets inflation äter upp pensioner och löner, priset på bröd har femfaldigats sedan i april, de råder stor brist på bränsle, elkraft och vatten.

I förra veckan inleddes så olika manifestationer mot ökade bränsle- och matpriserna, vilka möttes med brutala metoder från polisen. I olika sociala medier har bilder delats på poliser som piskar och slår demonstranter som ligger ner.

Oppositionen under ledning av MDC, Movement for Democratic Change, hade utlyst demonstrationer i landets näst största stad, Bulawayo, men fått nej av landets polis med hänvisning till att det skulle "uppröra medborgare och leda till våldsamheter". Polisstyrkor blockerar nu alla större vägar in och ut ur centrala Bulawayo och i högtalare varnas folk för att demonstrera.

MDC vände sig igår till domstol och överklagade polisens beslut som den ser bryter mot grundlagen. Men domstolen gick på polisens linje.

De senaste dagarnas demonstrationer är de våldsammaste sedan i januari då protester mot höjda bensinpriser ledde till att minst 17 människor dödades.