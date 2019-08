Wallström om Grönlands-utspel: Förvånande och surrealistiskt

Vita huset har bekräftat att USA:s president Donald Trump ser över möjligheten att köpa Grönland från Danmark.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen bemötte uppgifterna i söndags och gav då besked klart och tydligt att Grönland inte är till salu.

– Grönland är inte danskt. Grönland är grönländskt. Jag hoppas fortfarande att det inte är på allvar, sa Frederiksen till grönländsk media när hon besökte ön, enligt TT.

Donald Trump i sin tur var inte sen med att reagera, han har nu valt att ställa in ett inplanerat besök i Köpenhamn 2–3 september. Förklaringen är enligt Trump att Mette Frederiksen sagt sig inte vara intresserad av av att diskutera ett amerikanskt köp av Grönland.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström kallar det hela lite surrealistiskt.

– Allt är inte till salu, det är den läxan det här exemplet visar, säger Margot Wallström.

Handlar det här verkligen om Grönland eller finns det andra bidragande orsaker till det inställda mötet?

– Jag har ingen aning, det kan bara Trump eller danskarna svara på. Alltihop är ju förvånande och lite surrealistiskt, säger Wallström.

Även tidigare utrikesminister Carl Bildt (M) har reagerat i sociala medier. Han kallar Trumps agerande ”bortom absurt”.

This is well beyond the absurd: Trump makes a state visit to a long standing ally dependent on that country being ready to give up parts of its territory. https://t.co/aub4worEIy