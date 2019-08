Stena Bulks vd hoppfull efter möte med Irans utrikesminister

I samband med Irans utrikesminister Javad Zarifs besök i Stockholm mötte utrikesministern Stena Bulks vd, Erik Hånell igår. Efter mötet är Erik Hånell hoppfull om att besättningen och fartyget snart kommer att släppas.

– Det var ett konstruktivt samtal. Vi delade information och baserat på det förväntar vi oss att vi inom relativt snar framtid kan finna en lösning, säger Erik Hånell.



I en månad har nu besättningen varit fast på det svenskägda, men brittiskflaggade fartyget Stena Impero. Det beslagtogs av iranska myndigheter den 19 juli.

Exakt vad som sades under mötet vill Erik Hånell inte gå in på. De 23 besättningsmedlemmarna på Stena Impero mår enligt Erik Hånell under omständigheterna bra, men efter en månad är de under stor psykisk press. Det framförde Erik Hånell till den iranske utrikesministern.

– Det responderade han på, men mer information runt mötet kan jag tyvärr inte delge i det här läget, säger Erik Hånell.

– Processen som pågår i Iran runt Stena Impero förväntar vi oss kommer att ge resultat inom snar framtid så att vi kan få besättningen släppt och förhoppningsvis också fartyget, säger Erik Hånell.