Grafik: Mediemätaren augusti

Partiledarna Sociala medier − genomslag för partiledarna på de olika plattformarna På Facebook kan man se att flera partiledare omtalas mindre. Däribland Löfven, som dock fortfarande syns mest. Den största ökningen i intresse är för Jimmie Åkesson. På Facebook är samtalet dubbelt så stort om honom. Flera faktorer bidrar: Ebba Busch Thors och Jimmie Åkessons gemensamma lunch, Göteborgs-Postens gästkrönika om ett "Jimmie moment" samt Åkessons kritik mot Greta Thunberg, bensinskatter och regeringen.



Ulf Kristersson lyckas inte på samma sätt som sitt parti öka i synlighet utan minskar istället ytterligare. Kristerssons person och utspel har fortsatt svårt att väcka engagemang i sociala medier.



MP:s språkrör får ännu en gång minst genomslag. Bytet till Per Bolund resulterar inte i något initialt ökat intresse som valet av Nyamko Sabuni gjorde. På Facebook syns Bolund framför allt i samband med att partiet (eller regeringen) presenterar olika förslag på miljöområdet. Även hans råd att köpa elbil uppmärksammas. Isabella Lövin syns på Facebook primärt i samband med debatten om bensinpriser och skattehöjningar på området.



Även på Twitter får flera partiledare mindre uppmärksamhet. Annie Lööf minskar tydligt, och hon delar nu förstaplatsen med Löfven.



Ebba Busch Thor ökar dock tydligt. Hennes utspel om våldtäktsstatistik, samvetsfrihet för barnmorskor och närmandet till SD kan förklara uppgången. I slutet av mätperioden är hon etta.



Även på Twitter får Åkesson mer uppmärksamhet.



Per Bolund ökar, i fokus är bensinpriser och hans förslag att köpa elbilar.

Graferna visar hur stor andel av inläggen som nämnt respektive partiledare. Eftersom ett inlägg kan nämna flera partier kan totalsiffran bli större än 100 procent. Obs! Tidigare partiledare (Gustav Fridolin och Jan Björklund) ingår i statistiken för partiernas nuvarande ledare.

Sociala medier − tonen gentemot partiledarna Värt att notera är skillnaden i ton för MP:s språkrör på Facebook och Twitter. På Facebook vinklas relativt ofta förslag som partiet presenterar på ett neutralt sätt i de artiklar som sprids där (det tar dock inte hänsyn till om kommentarerna är negativa eller positiva). På Twitter, där borgerliga och invandringskritiska debattörer dominerar, kritiseras språkrören mycket hårt.



Såväl Ebba Busch Thor, Jan Björklund och Jonas Sjöstedt är inflytelserika aktörer på Twitter där deras inlägg får stort genomslag och därmed bidrar till en relativt positiv ton mot dem. Annie Lööf har också en inflytelserik position på Twitter, men då hon är under ständig attack från borgerligt och invandringskritiskt håll drar det ner tonen för henne. Kritiken mot Ebba Busch Thors utspel kring sexuellt våld, samvetsfrihet för barnmorskor och turerna kring Adaktussons röstning i abortfrågor gör att den positiva ”Ebba-effekt” som vi tidigare sett, inte är lika tydlig denna period.

Grafiken visar antal inlägg och reaktioner per partiledare. Siffrorna för "ton" anger andel inlägg med positiv ton, minus andel med negativ ton.Obs! Tidigare partiledare (Gustav Fridolin och Jan Björklund) ingår i statistiken för partiernas nuvarande ledare.

Sociala medier − synlighet för partiledarna över tid



Inlägg kan nämna flera partier, därför blir den totala siffran större än 100 procent.



Mätperioden sträcker sig fram till 31 juli. Obs! Tidigare partiledare (Anna Kinberg Batra, Gustav Fridolin och Jan Björklund) ingår i statistiken för partiernas nuvarande ledare.

Tidningar, radio och TV − partiledarna i nyhetsfokus Flera partiledare uppmärksammas mindre. Undantagen är Busch Thor och Åkesson, som ligger i stort sett still samt MP:s språkrör, som ligger still på mycket låg nivå.



När det gäller Ebba Busch Thor tvingas hon försvara partiets ställning i abortfrågan. I början av sommaren uppmärksammas hennes lunch med Jimmie Åkesson, som får både positiv och negativ publicitet.



Trots partiledarval minskar synligheten för Liberalernas partiledare (artiklar med Nyamko Sabuni har endast räknats med från det att hon tillträdde). Jan Björklund genomför tillsammans med Jimmie Åkesson debatter inför EU-valet som uppmärksammas. Nyamko Sabuni får medial uppmärksamhet i samband med Almedalen då hon lyfter frågor om elektrifiering för transporter. I slutet av perioden ligger Sabuni tvåa.



Även Jimmie Åkesson uppmärksammas för debatterna mot Jan Björklund inför EU-valet. I slutet av valrörelsen tvingas han försvara den kandidat som anklagas för sexuellt ofredande. Under Almedalen syns Åkesson i samband med sin lunch med Ebba Busch Thor, på grund av sin kritik mot svensk invandringspolitik och på grund av SD:s krav på att inte ge bistånd till länder som inte respekterar homosexuellas rättigheter.

Läs analys

Googlesökningar − partiledare Intresset minskar för flera partiledare: Löfven, Kristersson, Busch Thor och Sjöstedt. För Lööf faller det kraftigt.



Intresset för Kristersson är fortsatt minst för de borgerliga partiledarna och inför EU-valet är Skyttedal den kandidat som googlas mest.

Inlägg kan nämna flera partier, därför blir den totala siffran större än 100 procent.



Mätperioden sträcker sig fram till 31 juli. Obs! Tidigare partiledare (Anna Kinberg Batra, Gustav Fridolin och Jan Björklund) ingår i statistiken för partiernas nuvarande ledare.

Partier

Sociala medier − genomslag för partierna på de olika plattformarna De flesta partier uppmärksammas mindre på Facebook under perioden. S är det parti som diskuteras mest, men uppmärksamheten minskar.



M ökar något, bland annat för att effekterna av att M/KD-budgeten debatteras. I slutet av perioden är M likvärdiga med S.



KD ökar något på Facebook. Mycket kan kopplas till diskussionen om abort och till KD:s utspel kring jämställdhet, migration och öppningen för att samarbeta med SD.



L väcker stort intresse på Facebook med tanke på partiets storlek. Framför allt beror det på samarbetet med regeringen. Partiledarstriden ger också uppmärksamhet.



C uppmärksammas allt mindre. Partiet har tappat den nyckelposition man hade under regeringsbildningen och de egna utspelen får ingen större uppmärksamhet.



V och MP minskar och är de partier som uppmärksammas klart minst. Samtalet om MP handlar framför allt om bensinskatten men också flera debattinlägg som tidigare språkrör (Gustav Fridolin och Per Gahrton) gör kring synen på invandring och islam. Samtalet om V är mer blandat, men berör bland annat. kandidaten Malin Björks traktamenten.



Även på Twitter minskar de flesta partier sin synlighet. S omtalas betydligt mer än på Facebook, ofta för att partiet är måltavla för debattörer till höger.



M ökar svagt även på Twitter, bland annat för att partiets utspel i frågor om invandring, religion och om lag och ordning diskuteras.



KD ökar något. Mycket kan kopplas till partiets utspel kring jämställdhet, migration och till öppningen för att samarbeta med SD.



C tappar i synlighet.



V och MP minskar båda till de två tydligt minst uppmärksammade partierna på Twitter.

Graferna visar hur stor andel av inläggen som nämnt respektive parti. Eftersom ett inlägg kan nämna flera partier kan totalsiffran bli större än 100 procent.

Sociala medier − ton och genomslag för partier Bilden av alla partier är negativ. Främst av S, som också syns mest.



På Facebook går MP från det mest negativt skildrade partiet till motsatt position. Flera artiklar om bensinskatt, omgjort reseavdrag, vårbudgeten, krav på att Greta Thunberg ska få prata i riksdagen och debattinlägg från tidigare språkrör får spridning på Facebook. Ofta framstår partiet på ett neutralt sätt i dessa texter.



SD är det parti som av de "tre stora" har den minst negativa bilden på Facebook. Framgångar i opinionen, en debatt mellan Löfven om vem som är det verkliga arbetarpartiet samt närmandet mellan KD och SD är några av förklaringarna.



På Twitter kan man se att bilderna av S, C, MP, och V är klart negativa.

Antal inlägg och reaktioner per parti. Siffrorna för "ton" anger andel inlägg med positiv ton, minus andel med negativ ton.

Sociala medier − synlighet för partierna över tid Grafen visar hur stor andel av de mätta inläggen som handlat om respektive parti.





Inlägg kan nämna flera partier, därför blir den totala siffran större än 100 procent.



Mätperioden sträcker sig fram till 31 juli.

Tidningar, radio och TV − partierna i nyhetsfokus Alla partier får midre uppmärksamhet - utom KD som ökar, och SD som ligger still.



En relativt stor del av SD:s publicitet handlar om valrörelsen inför Europaparlamentsvalet. Dels opinionsundersökningar som ofta visar på uppgång för partiet, dels av spekulationer om vilka andra partier som Sverigedemokraterna ska samarbeta med i Europaparlamentet. Mot slutet av valrörelsen handlar mycket av rapporteringen om att Sverigedemokraternas kandidat sexuellt ofredat en kvinna.



För KD handlar bevakningen i början mycket om partiets stigande opinionssiffror. Senare hamnar abortfrågan i fokus och Lars Adaktussons agerande i Europaparlamentet ifrågasätts allt mer. Partiets opinionssiffror sjunker. I början av sommaren uppmärksammas Ebba Busch Thors lunch med Jimmie Åkesson som får både ris och ros i medierna.



L har tidigare fått mycket upmärksamhet i samband med regeringsbildningen. men under april – juli minskar den, trots val till ny partiledare. Liberalernas partiledarval uppmäksammas dock mer än MP:s. Den nyvalda partiledaren Nyamko Sabuni uppmärksammas under ett av sina första stora framföranden i Almedalen.





Diagrammen visar andel toppnyheter om partierna och partiledarna. Eftersom ett inlägg kan nämna flera partier och partiledare kan totalsiffran bli större än 100 procent.

Tidningar, radio och TV − ton och genomslag för partierna Enbart V får övervägande positiv publicitet denna gång, men uppmärksamheten är liten. Publiciteten är istället tydligt negativt mot främst S och L. Bilden av C är svagt positiv.

Siffrorna anger andelar positiva nyheter, minus andelar negativa nyheter, samt antal toppnyheter per parti under perioden 1 januari - 31 juli.

Googlesökningar − partier Intresset ökade för M och MP. För M berodde det sannolikt på att regeringsbildningen är över och partiet inte längre hamnar i samma skugga i debatten. För MP beror det sannolikt på EU-valet där MP är ett parti som fler röstar på. Klicka på textrutorna för att se vilka nyheter som gav upphov till flest sökningar på partierna.

Sakfrågor och ämnen

Sociala medier − ämnen som dominerat På Facebook är nu migration/integration ensam etta bkand sakfrågorna eftersom intresset för regeringsfrågan fallit. Men tidigare har intresset för migration/integration diskuterats mer på Facebook. Att sakfrågan inte ökar när regeringsbildningen är över är en indikation på att intresset för migration och integration tappat i kraft på Facebook.



Ämnena EU, miljö/klimat och utrikespolitik har ökat.



På Twitter ser vi en annan utveckling där debatten kring migration och invandring ökar kraftigt. Sannolikt beror det på att konkurrensen om uppmärksamhet från regeringsbildningen minskar. Riksdagsbeslutet om utökad anhöriginvandring, utspel under Almedalsveckan samt Jimmie Åkessons och Ebba Busch Thors lunch skapar mindre toppar.