Riksväg 23 avstängd vid Eneryda

En personbil körde in i mittvajerräcket nu under morgonen och just nu är det helt avstängt mot Växjö i samband med bärgningsarbetet. Även trafiken mot Älmhult påverkas då det är en hel del skräp på vägen. Prognosen säger att trafiken släpps på vid kl 8:15.

Texten uppdateras