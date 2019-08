SOS: Ny app ska ge bättre hjälp i nöd

– Vi har inte haft den möjligheten tidigare att kunna positionera via GPS, utan det har skett via intervju när vederbörande ringer in till nödnumret, så det här blir en jättefördel. Det sparar många sekunder som är värdefulla för oss och kan i slutänden rädda liv, säger Niclas Cholodov, som är ansvarig för utvecklingen av appen på SOS-alarm.

Appen är gratis att ladda ner till sin telefon och när man använder den när man ringer 112 kan SOS-alarm, som tar emot samtalet, se exakt var man ringer ifrån. Niclas Cholodov säger att det till exempel kan vara bra i fjällen och skärgården, där det kan vara svårt att bestämma sin position, men även när barn eller någon som drabbats av stroke ringer 112.



Jenny Melander, från Akalla i Stockholm, säger att hon skulle ha haft nytta av appen när hon ringde 112 för några år sen.

– Då hade någon tänt på en bil i närheten av en skola i Rinkeby och jag såg en rökpelare och gick närmare. Då ringde jag och skulle försöka förklara var det var och jag hade ingen tydlig adress på skolan. Jag vet att jag var tvungen att gå och ställa mig ute på vägen för att vinka in brandkåren och jag fick stå och vänta ganska länge när de kom, säger hon.

Appen kommer även att ta emot så kallat VMA, viktigt meddelande till allmänheten, meddelanden om olyckor i närheten där man är och ge förebyggande tips och råd. Niclas Cholodov på SOS-alarm hoppas att appen ska ge en ökad trygghet för dem som använder den.

– Förhoppningen är att så många som möjligt som bor och vistas i Sverige har den här appen i sin telefon. När nöden väl kommer så finns den där.