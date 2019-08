Nysatsningen Toppnyheter nominerad i prestigetävling

Prisutdelningen går av stapeln i Potsdam den 11 oktober.

– Vi är förstås jätteglada att ha så många nominerade till avgörandet i oktober. Det är speciellt roligt att se att vi är nominerade i alla radiokategorierna och kategorin för digitala media med både Toppnyheterna i appen och Gavias röststyrda innehåll från julkalendern. Det visar den bredd vi har i utbudet. Nu håller vi tummarna för våra bidrag, säger Sveriges Radios VD Cilla Benkö.

Alla nominerade:

RADIO FICTION

The Suite / SR / Sweden

Sviten – P3 Serie

RADIO DOCUMENTARY

Help! My Friends Are Paedophiles / SR / Sweden

Hjälp! Mina vänner är pedofiler

The Riding School / SR / Sweden

Hästgården – P1 Dokumentär och Ekot

RADIO MUSIC

Ask the Music Professor / SR / Sweden

Fråga musikprofessorn – P2

RADIO CURRENT AFFAIRS

Handcuffed at the Maternity Ward / SR / Sweden

Nyförlöst och fängslad / Kaliber

The Murder of Marzieh / SR / Sweden

Mordet på Marzieh – P1 Dokumentär och Ekot

DIGITAL MEDIA PROJECTS

Gavias Sound Adventure / SR / Sweden

Gavias ljudäventyr (röststyrda ljudäventyr från Julkalendern 2018) - Barnradion

Top News - Swedish Radio Playlists for Audio Clips in News / SR / Sweden

Toppnyheter – spellista för nyheter i appen Sveriges Radio Play