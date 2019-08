Premie för köp av elcykel utvärderad

Det framgår av den utvärdering av den så kallade elfordonspremien som Naturvårdsverket presenterade idag.

Premien för inköp av elcyklar var en del av regeringens klimat- och miljösatsning i statsbudgeten för 2018. I dag presenterade Naturvårdsverket, som var handläggande myndighet av ansökningar om premien, sin utvärdering.

Den visar att intresset varit ungefär lika stort bland män som bland kvinnor, 52 respektive 48 procent. Cirka hälften av elcyklingen ersätter bilresor, enligt den webbenkät som besvarats av 3 500 elcyklister. Andelen är högre i mindre städer och på landet jämfört med i storstäder.

Om premien verkligen lett till ökad cykelanvändning är dock omöjligt att veta, skriver Naturvårdsverket. Men om den ökat så innebär det troligen minskade utsläpp av växthusgaser, färre partiklar i luften och bättre hälsa. Men också ökad efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller och fler trafikolyckor, tillägger Naturvårdsverket.

Det var främst i södra delen av landet som intresset var stort. Båstad toppar med 30,6 ansökningar per 1000 invånare, medan Haparanda och Åsele bara hade 1,4 ansökningar per 1000 invånare. Men skillnaderna är stora även inom regioner. I Stockholms län, exempelvis, utbetalades 11,5 premier per 1000 invånare i välmående Danderyd, medan det i Botkyrka bara utbetalades 2,9.

Utvärderingen visar också att andelen äldre, det vill säga i 50- och 60-årsåldern var överrepresenterade, medan yngre var underrepresenterade, bland de som beviljats premier. De som köpte elcykel hade också högre utbildning, högre inkomster och bättre hälsa än motsvarande åldersgrupp i stort.

Premien uppgick till 25 procent av inköpspriset, dock högst 10 000 kronor. Totalt avsatte regeringen en miljard för denna elfordonspremie.