Vinstras för SAS

En av förklaringarna bakom vinstraset är den svaga svenska kronan, säger SAS VD Rickard Gustafson.

– Den svenska kronan har utvecklats väldigt negativt utifrån SAS ögon gentemot den amerikanska dollarn. Det tär på oss. Vi ser att bränslenotan är högre i år än i samma kvartal föregående år. Och så har vi den sista slatten från vår olyckliga konflikt som vi drabbades av under våren.



Kvartalsrapporten från SAS – som gäller perioden maj till och med juli innehåller både positiva och negativa nyheter. Till det positiva - intäkterna steg och antalet passagerare var rekordhögt under juni och juli och vinsten före skatt var högre än analytikernas förvändningar. Men vinsten, en och en halv miljard - var samtidigt en halv miljard sämre jämfört med samma period förra året.



För att öka lönsamheten håller SAS till exempel på med att bättre anpassa verksamheten till kundernas efterfrågan - som varierar mellan dagar och säsonger. En ny enhetsflotta - med enbart plan från Airbus som just nu introduceras - beräknas också effektivisera verksamheten.



Men SAS behöver göra mer för att få ned kostnaderna, anser SAS VD. Oklart om det kan betyda att personal kommer att sägas upp.



– Det får väl tiden utvisa. Men det är klart att om man driver ett arbete för att automatisera och digitalisera många olika interna processer som är väldigt manuella i dag, så tyder väl det på att det kan innebära att en del arbeten kommer att försvinna och att det kommer att finnas risk för framtida neddragningar.

Sören Granath

