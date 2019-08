Facket ser allvarlig på skador hos värnpliktiga

Många skador förs inte in i statistiken, och då blir det svårt att jobba förebyggande – något som är extra viktigt när det gäller värnpliktiga, anser huvudskyddsombudet Stefan Nilsson.

-– Det är ungdomar det handlar om, de går under plikt och sedan kommer man ut som 20-åring och kanske till och med har handikapp, det är absolut inte där vi ska hamna.

Under förra året ryckte de första ungdomarna in i lumpen efter att värnplikten återinförts i Sverige. Samtidigt rapporterades hundratals skador in. Det rör sig om alltifrån hörselskador och brutna ben, till brännskador och utslagna tänder.

Men det finns också ett mörkertal. Som Ekot berättade i morse registreras inte alla skador, sedan Försvaret bytte till ett mer avancerat datasystem år 2016.

Det har gjort det svårare att identifiera riskområden inom det militära, enligt Försvarsmedicincentrum.

Huvudskyddsombudet Stefan Nilsson, som jobbar för att både anställda och värnpliktiga ska ha en god arbetsmiljö, menar att det nya rapporteringssystemet är för krångligt.

Han berättar hur det gick till när en kollega skulle registrera sin egen fotskada nyligen.

– Han hade suttit i sex timmar innan han hade fått rätt på alla taggningar. Och det var första gången han gjorde den här anmälan av arbetsskada. Det inser ju alla, saker som tar över en timme och du inte lyckas, då underlåter man att rapportera arbetsskadorna.

Värnpliktigas skador hamnar ofta i kategorin "övrigt", när befälen rapporterar in dom. Då framgår det inte om det handlar om en sårskada eller en hörselskada till exempel.

– Sätter man bock i "övriga skador" så är det ett enklare sätt att göra rapporteringen och det går fortare framför allt. Men det är inte bra. I grunden är det helt oacceptabelt för då vet vi inte vad vi ska jobba mot, vad är det vi ska förebygga. Så jag menar att inför att vi ska öka våra värnpliktsvolymer så kommer det också krävas en organisation runtomkring för att stödja befäl och officerare som ska hålla koll på arbetsskador. Det är lite tunn organisation idag.

Och att stötta upp med mer administrativ personal är ett av de alternativ som man tittar på nu, inom Högkvarteret på Försvarsmakten. Det säger Claes Ivgren, chef för Försvarsmedicin.

– Man kan tänka sig andra lösningar också. Även dom här systemen har varit under översyn och vi har funderat på hur dom kan utvecklas och på vilka sätt vi kan förbättra dom.