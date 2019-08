Hot mot flera domstolar

Uppsala tingsrätt utrymdes i förmiddags, medan övriga domstolar hållit öppet.

Domstolsverket har aktiverat sin krisledningsorganisation och följer utvecklingen kontinuerligt, enligt biträdande säkerhetschefen Joakim Eklund.

– Det jag kan bekräfta är att det sent under gårdagen kom in mejl där ett hot av samma karaktär har ställts till flera domstolar. Mejlen som har skickats innehåller någon forma av olaga hot och det är det jag avser när jag säger samma karaktär, säger Joakim Eklund, biträdande säkerhetschef vid Domstolsverket.

Är det samma avsändare?

– Exakta detaljer kring de här mejlen, eller vilka domstolar det är, och så vidare, är något som jag inte vill gå in på i nuläget eftersom det är ett pågående ärende. Så i de delarna får jag hänvisa till polisen, säger Joakim Eklund.