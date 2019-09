C anser det vara rimligt att SD får vara med

– Ja, men Sverigedemokraterna är Centerpartiets motpol i svensk politik, både vad gäller ideologi och sakpolitik, men det innebär inte att vi kan sitta i en parlamentarisk beredning, och diskutera för landet allvarliga frågor. Och då slipper man ju den här typen av pajkastning vem som ska vara med och vem som inte ska vara med, säger Anders W Jonsson som är gruppledare för Centerpartiet i riksdagen.

Det var i går kväll under en debatt i SVT:S agenda som inrikesminister Mikael Damberg sa att han kommer att bjuda in alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna till samtal om hur problem med gängbrottslighet och skjutningar ska kunna stoppas.



Detta skedde efter en uppmaning från moderatledaren Ulf Kristersson om samarbete över partigränserna i frågan. Enligt Mikael Damberg är det inte aktuellt att bjuda in Sverigedemokraterna, med motiveringen att

Sverigedemokraterna har en annan värdegrund, och är deras förklaringsmodell för grund. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson tycker att det är helt fel agerande.



Miljöpartiet vill inte svara på frågan om det är rätt eller fel att inte bjuda med Sverigedemokraterna.