Pundet på lägsta nivån på flera år

Pundets värde mot dollarn är en de viktigaste temperaturmätarna för hur nära marknaden tror att en avtalslös brexit är, säger Richard Falkenhäll, valutastrateg på SEB.

– Man kan se ända sedan i våras sedan May lämnade sin post så har vi sett en stadig pundförsvagning. Det är just kopplat till att sannolikheten för en hård brexit successivt har gått upp här under sommaren med den nya regeringen. Så det fungerar som en väldigt god temperaturmätare, och har gjort så de senaste åren faktiskt, säger Richard Falkenhäll, valutastrateg på SEB.

På tisdagsmorgonen så föll det brittiska pundet till den lägsta nivån mot dollarn på flera år, under 1,20, något som inte hänt sedan britterna folkomröstade om brexit. Kvällen innan hotade premiärminister Boris Johnson med att utlysa nyval om oppositionen tvingar regeringen att förhandla vidare om ett brexitavtal efter den 31 oktober.

– Jag vill inte ha ett val, ni vill inte ha ett val, sade han.

Att pundet nu tappar i värde mot dollarn ska ses som att en avtalslös brexit kryper allt närmare, säger Richard Falkenhäll. Kabeln, som det här förhållandet kallas i valutakretsar efter en gammal telegrafkabel genom Atlanten, visar i alla fall att marknaden tror det.

– Det är en direkt effekt av den osäkerhet vi ser just nu, kopplat till utvecklingen vad gäller brexitfrågan. Det är klart att den här politiska osäkerheten är något som marknadsaktörer inte gillar.

Han tror att pundets värde kommer att jämnas ut ytterligare mot dollarn, om inte det politiska läget i Storbritannien stabiliseras framöver.

– Min gissning är att vi kommer att få se en fortsatt försvagning av pundet de närmaste veckorna i alla fall. Skulle risken för en hård Brexit öka ytterligare här framöver tror jag definitivt att vi kan se att pundet hamnar ner mot 1,10 mot dollarn.

– Skulle vi få en situation där plötsligt en hård brexit kan uteslutas kommer vi få se en tydlig återhämtning för pundet från de här nivåerna, säger Richard Falkenhäll.