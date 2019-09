Bråttom att stoppa avloppsläckan i Polen

Problemen med läckan i reningsverket i Warszawa uppdagades redan förra veckan, men länge var det rätt sparsamt med information om omfattningen. Men det uppges handla om att tusen och åter tusentals liter smutsigt avloppsvatten konstant rinner ut i floden Wisla som mynnar ut i Östersjön, enligt nyhetsbyrån AP.

Att det handlar om så enorma mängder smutsigt vatten som hela tiden rinner ut, innebär att det är mycket bråttom med att snabbt fixa problemet med läckan i reningsverket.

Borgmästaren i Warszawa sade i dag att den troliga orsaken till det hela kan vara att ett misstag under konstruktionen av rörledningen; att olika delar inte satts ihop på rätt sätt. Men det här måste ännu bekräftas sade han, enligt den statliga nyhetsbyrån PAP.

Borgmästaren sade också att man genom åtgärder nu lyckas rengöra vattnet i Wisla från majoriteten av bakterier.

Att så mycket smutsvatten strömmar ut och också når Östersjön, är bekymrande ur miljöperspektiv. Enligt nyhetsbyrån PAP ska myndigheterna försöka komma åt problemet med hjälp av långa rörledningar som läggs på en pontonbro i floden. Under måndagen inleddes arbetet med att svetsa rören och nu uppges pontonbron vara klar, enligt PAP.



Att reningsverket i Warszawa kunde kollapsa så drastiskt och att så mycket orenat avloppsvatten rinner ut, kan få långt gående konsekvenser inte bara för miljön: det är parlamentsval i Polen i mitten av oktober och ansvarsfrågan kan hamna under lupp under den allt mer högljudda valrörelsen.