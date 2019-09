Ukrainas president: Ett nytt kapitel i försöken att stoppa kriget

Barn och partners stod bara still en liten stund, sedan kastade sig det första barnet runt pappans hals och sedan blev det stort kramkalas. Bland de 35 fångar som landade i Kiev fanns den ukrainske filmregissören Oleg Sentsov, som suttit inlåst i fem år.

Där fanns också de sjömän som togs till sjöss förra året under den allvarliga konflikten i Kertjsundet. Även i Moskva landade idag 35 fångar, dock under mer nedtonade former. Bland dem fanns en rysk-ukrainsk chef för en rysk nyhetsbyrå som stod åtalad för förräderi i Ukraina.

Där fanns också en man som är "av intresse" för nederländska åklagare som utreder vem som sköt ner passagerarflygplanet MH17, med en rysk luftvärnsrobot. Den nederländska regeringen är idag kritisk till att Ukraina släppte honom.

På flygplatsen stod den ukrainske presidenten Voldymyr Zelenskyj

– Det här är ett nytt kapitel i försöken att stoppa detta hemska krig, sa president Zelenskyj.

För honom är fångutväxlingen ett vallöfte och en stor inrikespolitisk seger.

Det här är den största ljusglimten på länge för kriget i östra Ukraina, där mer än 13 000 människor dött. Men om detta i höst följs av samtal mellan Ryssland och Ukraina, tillsammans med medlarna Frankrike och Tyskland, är än så länge mycket osäkert.

Att lyckas flyga 70 människor mellan två huvudstäder var svårt nog, att stoppa ett krig och komma överens om det annekterade Krim, det blir en stor utmaning.