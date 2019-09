Antalet illegala migranter kan öka efter brexit

Ett vaktbolag patrullerar terminalen i Vlaardingen i Rotterdams hamn med hundar. De söker efter illegala migranter som försöker ta sig ombord fartygen på väg till Storbritannien. Just idag har de inte hittat någon men det är fortfarande många som försöker ta sig ombord säger de. Senast de hittade en migrant som försökte var förra-förra veckan.

Förra året stoppade de 300 personer i den här delen av Europas största hamn. Hittills i år har det varit något lugnare men risken är att smugglingen kommer öka framöver.

När Storbritannien lämnar EU, vilket är planerat till den 31 oktober, kan det bli köer och fler lastbilar som står stilla under längre perioder. De chaufförer som till exempel inte har fyllt i tulldeklaration efter brexit kommer ledas bort till nya parkeringsplatser där de kan få vänta i flera timmar. Det ökar risken för människosmuggling, säger Lucien Stötefalk, chef på rederiet DFDS i Rotterdam.

– Det är en stor oro vi har, att fler kommer försöka ta sig in i lastbilarna, säger Lucien Stötefalk.

Det är just via lastbilarna som migranter försöker ta sig ombord på fartygen. Att klättra över staketen in till terminalen är väldigt svårt då den är omgärdad av elstängsel.

Lucien Stötefalk har tagit upp frågan med polisen i hamnen.

– De ska öka sin närvaro i hamnen efter brexit, säger han.