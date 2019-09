Tunisisk HBTQ-aktivist var nära att bli presidentkandidat

Det enda som är viktigt för mig är HBTQ-rättigheter, säger Mouir Baatour, att jag inte själv fick ställa upp i valet på grund av en teknikalitet är mindre viktigt, publiciteten har tvingat de andra kandidaterna att förhålla sig till den gamla franska koloniala lagen mot sodomi som Tunisien behållit trots den arabiska våren och som innebär att homosexualitet kan bestraffas med upp till tre års fängelse.



Mounir Baatour leder Shams, en HBTQ-organisation som får finnas trots förbudet mot homosexualitet eftersom den lyder under Tunisiens nya bestämmelser om föreningsfrihet. Men bara under förra året dömdes 127 tunisiska män till fängelse för homosexualitet. Ett stort antal män utsätts också för analundersökningar, senast i förra veckan.



Så behandlar man inte ens djur, säger Mounir Batour, föreställer er själv - att en läkare, tillsammans med polisen tvingar dig stå på alla fyra, sticker in fingret för att känna på din analöppning. Detta är klassat som tortyr av FN, men förekommer fortfarande i Tunisien.



Mounir Baatour, som är advokat till yrket, säger: den presidentkandidat som öppet engagerar sig för att avkriminalisera homosexualitet, får min röst. Och senare idag kommer han att använda sin rätt som advokat att besöka den fängslade presidentkandidaten, populisten Nabil Karoui, som sitter häktad anklagad för skattebrott, för att uppmana honom att ta ställning mot lagen, gör han det kommer jag att stödja honom öppet och uppmana Tunisiens HBTQ-rörelse att rösta på honom, säger Mounir Baatour.