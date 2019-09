Åtalas för att ha spridit avrättningsfilm från IS

– Det handlar om en person som på sin publika Facebook-sida har lagt upp en länk till en film som är sex-sju minuter lång och som utdraget visar på våld mot människor, det är en avrättningsfilm, en IS-film, säger Henrik Olin, åklagare på Riksenheten för säkerhetsmål.



Enligt åtalet som lämnats in till tingsrätten i Falun har mannen spridit rörliga bilder som närgånget och utdraget skildrar grovt våld mot människor. Det handlar alltså om en avrättningsfilm från terrorgruppen IS som han lagt upp en länk till på sin publika Facebooksida. I filmen får flera personer halsarna avskurna.



Lagen om olaga våldsskildring kom till på slutet av 1980-talet och har tidigare främst använts mot skildringar av sexuellt våld. Enligt kammaråklagare Henrik Olin har de åklagare som arbetar med att utreda terrorbrott under en tid pratat om möjligheten att använda lagen mot terrorpropaganda, och det här blev ett lämpligt första fall, säger han.



– Det förekommer ju väldigt mycket filmer i beslag i våra ärenden tidigare, där vi har hittat den här typen av filmer, men där vi inte kunnat bevisa en spridning. Det skulle jag säga är huvudanledningen till att vi inte har prövat det tidigare - för det är en förutsättning. De rörliga bilderna måste spridas, det måste jag som åklagare kunna bevisa, annars är inte det här brottet aktuellt.



Den åtalade mannen säger i förhör att han har länkat till filmen, men nekar till att kan skulle ha begått något brottsligt. Straffet för olaga våldsskildring är från böter till två års fängelse, och den nu åtalade bör enligt åklagare Henrik Olin dömas till fängelse.



– Jag menar nog att det här är brottslighet på fängselsenivå, men exakt hur långt fängelsestraff som jag kommer yrka på i en framtida rättegång det har jag svårt att uttala mig om just nu,



Vad är det som gör att du tycker att det ligger på fängelsenivå?



- Framför allt det oerhört grova våldet som det handlar om. Jag har tidigare arbetat med övergrepp mot barn och barnpornografi och där pratar man ofta om att det finns ett riktigt barn bakom varje bild. Här finns det en riktig människa bakom varje avskuren strupe och här är det många avskurna strupar det handlar om.