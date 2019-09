Myanmar ska ha rivit ner rohingiska byar

Satellitbilder avslöjar att där det tidigare stod byar som befolkades av den muslimska minoritets gruppen rohingyer har det nu byggts regeringsbyggnader, flyktingläger och polisbaracker.



Det är det brittiska Tv-bolaget BBC som avslöjar det efter att ha varit på plats i delstaten Rakhine.



Under sitt besök såg BBC fyra platser där det tidigare låg rohingiska byar som nu är borta. I stället för byar ligger där nu något som kan liknas vid fångläger som är byggda av Myanmars militär och myndigheter.



De nya anläggningarna är tänkta att bland annat husera de 3450 rohingiska flyktingar som skulle ha återvänt till Myanmar i förra månaden.



Flyktingarna vägrade återvända eftersom de inte kan garanteras säkerhet från att återigen bli utsatta för våld från Myanmars militär.



Enligt BBC så förnekar lokala tjänstemän att de nya lägren skulle vara byggda på samma plats som byarna tidigare stod. Vid en noggrannare undersökning av satellitbilder syns det tydligt att där lägren står idag har det tidigare funnits byar.



Under 2017 flydde fler än sju hundratusen rohingýer över gränsen till Bangladesh efter att de attackerats av säkerhetsstyrkor från Myanmar. Flyktingkrisen som är en av de värsta i världen just nu verkar inte få något slut.



Nyligen presenterades en rapport om att de ID-kort som rohingyer måste ansöka om och få innan de kan återvända hem till Myanmar gör så att dom aldrig kan bli medborgare i sitt eget land.



Flyktingkrisen som nu pågått i över två år verkar inte få någon lösnings så länge som Myanmars ledare, fredspristagaren Aung San Suu Kyi vägrar att gå med på att ge rohingyerna samma rätt som övriga medborgare i Myanmar.