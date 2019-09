Hongkongbörsen vill köpa Londonbörsen

Budet är värt lite drygt 30 miljarder pund, motsvarande ungefär 375 miljarder kronor. Budet, som tycks ha kommit som en överraskning på finansmarknaden, innebär en premie på ungefär 20 procent jämfört med stängningskursen igår.

I ett pressmeddelande så skriver Hongkongbörsen att köpet skulle skapa en världsledande grupp som skulle kunna verka globalt, och knyta samman finansmarknaderna i väst med tillväxtmarknaderna i Öst, framför allt Kina, och öppna nya möjligheter för handel med olika finansiella produkter globalt.

Analytiker menar att affären, om den då blir av, skulle hjälpa Londonbörsen att sälja in sina produkter till kinesiska kunder, och också att det skulle förstärka Hongkongs position som en slags sluss in till Kina, nåt som varit hotat i och med händelseutvecklingen under sommaren.

Om affären blir av, så är det inte den första storaffären där börsoperatörer är inblandade. Tidigare i år var det en budstrid om Oslobörsen, där europeiska Euronext gick segrande ur striden med amerikanska Nasdaq, som ju även äger Stockholmsbörsen.