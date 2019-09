Nya ambulansflygen kritiseras för höga kostnader

– Det kommer användas för alla typer av ambulanstransporter över långa distanser. Det kan handla om avancerade medicinvårdstransporter med vuxna eller nyfödda barn, som behöver transporteras långa distanser, till exempel från Kiruna till Göteborg för hjärtkirurgi, säger Helge Brändström.

Två plan vardera kommer att placeras i Stockholm, Göteborg och Umeå, men kommer att användas i hela Sverige. De sex planen beräknas kosta drygt 700 miljoner kronor och finansieras av samtliga 21 regioner i Sverige tillsammans, genom kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg.

Hittills har regionerna hyrt in ambulansflyg av privata bolag, men genom att själva äga planen beräknar man att dagens kostnad nationellt reduceras med 10 – 20 miljoner per år. Samtidigt har kritik riktats mot projektet, eftersom det är dyrt för regioner att köpa in ambulansflygplanen.

– Vi anser att landstingen ska fokusera på det som de kan bäst, och det är sjukvård. Transporterna kan med fördel drivas av privata aktörer, som man har gjort tidigare. Som vi ser det tar man på sig väldigt stora kostnader både för flygplanen och besättningarna och allt underhåll som privata företag klarar väldigt bra, säger Fredrik Kämpe som är branschchef på Svenska flygbranschen.

Men Helge Brändström menar att man kommer spara pengar på att själv äga flygplanen.

– Det är inte konstigare att man äger infrastruktur i form av flygplan än att man äger annan dyr infrastruktur inom sjukvården. Vi ser att vi kan göra kostnadsreduceringar själv. Regionernas ansvar är att bedriva sjuktransporter och det tar vi ansvar för nu genom att skapa en bra infrastruktur och försöka sänka kostnaderna så mycket som möjligt med tanke den infrastruktur som finns i landstingen.