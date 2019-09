Läkemedelsjätte nära opioiduppgörelse

Den skenande användningen av opiatbaserade läkemedel och följdverkningarna med beroende och överdoser här i USA är föremål för flera rättsprocesser just nu. Myndigheter här räknar med att det som här kallas en epidemi skördat uppemot 400 000 människoliv sedan slutet av 90-talet och så sent som i förra månaden dömdes läkemedelsbolaget Johnson & Johnson av en delstatsdomstol att betala över fem miljarder kronor i skadestånd bara för de skador bolagets orsakat i Oklahoma.



Uppgörelsen, om den blir av, blir den första stora landsövergripande uppgörelsen vad gäller opiatkrisen. Bolaget Purdue Pharma som som anklagats för att aggressivt marknadsfört det smärtstillande preparatet Oxycontin, skulle i så fall upplösas och ett nytt bolag bildas som fortsätter med försäljningen, men förtjänsterna ska enligt uppgörelsen gå till de som stämt bolaget och arbete för att motverka opiatberoende, enligt New York Times.



Beloppet på sammanlagt 100-120 miljarder kronor som det talas om skulle bli det hittills största skadeståndsbeloppet som betalats ut i läkemedelsbranschen. Men även om majoriteten av de städer, kommuner och delstater som stämt bolaget sägs ha accepterat uppgörelsen är det fortfarande en handfull som motsätter sig den. Däribland delstaten Conneticut, där Purdue Pharma har sitt huvudkontor.

Chefsåklagaren där, William Tong, säger till TV-kanalen PBS att ägarfamiljen Sackler kommer alldeles för lindrigt undan och att summorna det talas om inte på något sätt motsvarar de skador dom orsakat.