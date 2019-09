Massiv polisinsats i Ryssland

Rysk polis tog sig på morgonen in i Navalnyjs kontor i mer än 40 städer över hela Ryssland. De tog sig också in människors hem. Enligt Leonid Volkov, en av Navalnyjs närmaste medarbetare, har polisen tagit sig in i minst ett 70-tal lägenheter, troligen uppåt 150.

I St. Petersburg hörde flera av Navalnyjs medarbetare av sig under morgonen i sociala medier. En skrev att "Polisen bryter sig in i mitt hem", en annan skrev att polisen tar sig in i min lägenhet, bara min mamma är där, jag åker dit, vet någon en bra advokat?



Många av de ansvariga för arbetet på Navalnyjs kontor i Ryssland har nu förts till förhör, som i Jekaterinburg. St: Petersburg och Krasnojarsk. Det finns uppgifter om att polis beslagtagit mängder av datorer, telefoner och dokument.



Insatsen med de massiva husrannsakningarna leds av en rysk federal polismyndighet, som lyder direkt under president Vladimir Putin. Det ska handla om en förundersökning som pågår gällande misstänkt pengatvätt.

Det var kända medarbetare till just Alexej Navalnyj som inte tilläts ställa upp i lokalvalet i Moskva som hölls den gångna helgen, det som var den utlösande faktorn till de omfattande protester som genomförts i Moskva under sommaren.