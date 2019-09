Bränderna i Indonesien sprider sig

Brandmän och frivilliga som kämpar mot elden i regnskogen på öarna Sumatra och Borneo i Indonesien har en, som det verkar, omöjlig uppgift. Sedan i onsdags har antalet skogsbränder runt om i Indonesien nästan fördubblats i antal. Den största ökningen ser man på Borneo där antalet bränder i regnskogen blir fler för varje timme.



Det är en ovanligt lång torrperiod och uteblivna monsunregn som gör situationen extra svår. Många av bränderna misstänks startats av bönder som driver svedjebruk. Dessutom anar man att en stor del av bränderna är anlagda av företag som vill komma åt mark i regnskogen för att anlägga plantage för palmolja och sojabönor.



– Vi måste omedelbart lösa vad som är källan till problemet. Vi vet alla vad det är, eller hur? Säger en kvinnan i Riau provinsen på Sumatra till den lokala Tv-kanalen MetroTv och syftar på att många av bränderna i regnskogen är anlagda.

Flera av de okontrollerade bränderna på Borneo närmar sig nu ett område som är ett av de sista stora områden där det lever vilda orangutanger.

Den allt tätare och farligare röken har med vindens hjälp svepts in över Malaysia där myndigheterna tvingats stänga skolor så nästan femtiotusen elever har fått stanna hemma. Röken från bränderna i Indonesien har också bäddat in Singapore där luften idag rapporteras som mycket ohälsosam att andas.



På gatorna i de drabbade områdena I Indonesien och Malaysia delar man nu ut andningsmasker till befolkningen så invånare ska kunna skydda sig mot röken.



Bränderna i regnskogen har blivit en diplomatisk fråga. Malaysias premiärminister Mahathir Mohamad har skrivit ett upprört brev till Indonesiens president Joko Widodo där han mer eller mindre kräver att Indonesien måste sätta stopp för de många anlagda bränderna.

I många av Indonesiens moskéer bad man idag under fredagsbönen för regn. Men som det ser ut nu dröjer det innan de som jobbar med att släcka skogsbränderna kommer få någon hjälp av vädergudarna, det eftersom det inte finns något regn i sikte.