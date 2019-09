Fem döda efter skyfall i Spanien

De senaste tragedierna i ovädrets spår skedde på fredagen, tre personer uppges ha omkommit till följd av skyfallen.

En man avled efter att han råkat köra in en översvämmad biltunnel i staden Almería och en annan person hittades avliden i en by i Granada. Sent på fredagskvällen rapporterade AFP om ytterligare ett dödsfall, en man hittades avliden i området Redovan. I torsdags omkom två personer i en kommun i Valencia när deras bil drogs med i översvämningarna.

Regnovädret har lett till stora översvämningar och enligt Spaniens Inrikesminister Fernando Grande-Marlaska har minst 3500 personer evakuerats. Hittills uppges fyra personer ha omkommit till följd av ovädret.

Kustregionerna Murcia, Almería, Valencia och Alicante har drabbats hårt av översvämningar och varningsnivån låg under dagen kvar på den högsta, röd, i de två sistnämnda provinserna.

I flera städer och kommuner i Spanien har det aldrig någonsin regnat så mycket som under de senaste dagarna och flygplatser, tågtrafik och vägar har fått stängas av men även skolor har hållits stängda, vilket påverkat hundratusentals elever.

Regnet ser nu ut att lätta i de drabbade områdena men det finns fortfarande risk för översvämmande floder, skriver nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till lokala myndigheter.