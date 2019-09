Statsbegravning för Mugabe i dag

Zimbabwes kontroversielle före detta president Robert Mugabe fortsätter att skapa kontroverser även efter sin död. En vecka efter beskedet om att befrielsehjälten som blev diktator hade dött på ett sjukhus i Singapore 95 år gammal, är det fortfarande inte klart när han ska begravas.

Orsaken har varit en konflikt mellan familjen Mugabe och Zimbabwes regering om platsen för sista vilan. Regeringen ville att Mugabe - trots att han avsattes i en militärkupp under förnedrande former för två år sedan - ändå skulle begravas på the National Heroes Acre i Harare, den officiella begravningsplatsen för Zimbabwes befrielsehjältar. Där vilar redan hans första fru Sally Mugabe.

Familjen däremot, bittra över den förnedrande sortin, insisterade på att han skulle begravas vid en privat ceremoni i sin hemby några mil utanför huvudstaden.

– Jag vill att han begravs på National Heroes Acre, så vi för alltid kan minnas vår landsfader där, sa Samuel Chewing, en av många Hararebor som kommit för att ge Mugabe ett sista avsked på en fotbollsarena i stan. Och så blev det också, i går gav familjen med sig och nu återstår bara frågan om när begravningen ska ske, och hur.

Samtidigt rullar det officiella programmet på, i dag med pampig statsbegravningsceremoni där ledare från många afrikanska länder, och bland andra Kinas president Xi Jinping och Kubas förra ledare Raul Castro närvarar.

Robert Mugabes eftermäle är lika delat som Zimbabwiernas åsikter om honom. Många minns den brutale diktatorn som drog hela Zimbabwe ner i kaos och fattigdom. Andra, som till exempel nuvarande president Emmerson Mnangagwa som var med och störtade honom, väljer ändå att minnas befrielsehjälten Mugabe.