Nu väntas det bli kallare temperaturer än normalt

Ingalill Nordin, meteorolog på SMHI, berättar att det redan under lördagseftermiddagen väntas bli blåsigt med mycket hårda vindbyar.

– Det betyder att vi kommer att få ett regnväder som kommer in i eftermiddag över nordvästra Götaland och västra Svealand och även över de södra delarna av Norrlandsfjällen.

Under söndagen kommer regnvädret att beröra hela landet och det kan även bli snöfall i Lapplandsfjällen.

I södra delarna av landet väntas det bli riktigt blåsigt väder på lördagen och söndagen. Även lokalt längs västkusten kan det blåsa en hel del. Där väntar det hårda vindbyar med upp 21 meter per sekund. SMHI kan komma att varna för en klass 1-varning.

Nästa vecka drar kalluft ut över hela landet. Temperaturerna väntas bli kallare än normalt i söder. I norr väntas temperaturerna bli mycket kallare än normalt, säger Ingalill Nordin meteorolog på SMHI.

– Nu under det första dygnet räknar vi med regnigt och blåsigt väder. I Lapplandsfjällen väntas inslag av snö. Nästa vecka drar det kalluften in över hela landet med nordliga vindar. Temperaturerna väntas bli mycket under det normala i norr och under de normala temperaturerna i södra Sverige, säger Ingalill Nordin.

Men redan i slutet på nästa vecka kan det bli väderskifte igen.

– Vi får väl se i slutet på nästa vecka om vi kan få in lite mildväder - men det är svårt att säga om den prognosen kan slå in, säger Ingalill Nordin. på SMHI.