Norbert Hofer väljs till ny partiledare för FPÖ

I Österrike har det högerpopulistiska partiet FPÖ formellt valt den tidigare presidentkandidaten Norbert Hofer till partiledare efter Heinz-Christian Strache.

Strache avgick i maj, i samband med den så kallade Ibiza-affären. På en smygfilmad video som tyska medier publicerade syntes dåvarande vicekanslern Strache erbjuda en rysk kvinna stora affärer i utbyte mot stöd för hans parti.

Videon ledde till att Österrikes koalitionsregering tvingades avgå och nu väntar ett nyval i landet om två veckor.

Det var med 98,25 procent av rösterna som Norbert Hofer valdes till ny partiledare för Jörg Haiders gamla parti, FPÖ.

Det var symboliskt viktigt för att tysta spekulationer om att partiet varit på väg att splittras i en högerradikal flygel, under den ständigt omstridde, förre inrikesministern Herbert Kickl, och en mer måttfull under just Norbert Hofer.

Hofer, som med knapp marginal förlorade presidentvalet i Österrike för tre år sedan kallas ofta för FPÖs ”vänliga ansikte”.

Nu ställde sig Kickl tydligt bakom den nya partiledaren, de två lanserar sig i valkampen som en ”patriotisk dubbelpack”.

I våras smygfilmades vicekanslern och den mångåriga partiledaren Heinz-Christian Strache när han inför vad han trodde var en rysk oligark, hängav sig åt korruptionsfantasier, på just Ibiza.

Strache var inte på plats under stämman idag, men Norbert Hofer sade att Strache lockats i en hemsk fälla och tackade honom för allt han gjort för partiet.

FPÖ får i de senaste opinionsmätningarna runt 20 procent av rösterna, 6 procentenheter lägre än i valet 2017.

Det konservativa partiet ÖVP, som under den unge Sebastian Kurz ledning bjöd in FPÖ i regeringen, leder stort med omkring 35 procent. Med två veckor kvar till valet finns egentligen ingen utmanare till förbundskanslerposten, debatten handlar istället om vem ÖVP ska regera med.

Dagens val av den moderate Norbert Hofer är tänkt att locka Sebastian Kurz att återigen välja FPÖ, trots att det har slutat illa alla de fyra gånger som FPÖ fått delta i en österrikisk regering.