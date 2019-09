Större möjligheter för flickor att gå klart skolan

Lagförslaget, The Care and Protection of Child Parents Bill, diskuteras just nu i det kenyanska parlamentet. Förslaget har väckt uppmärksamhet för sina skrivelser om att skolledare eller föräldrar ska straffas med fängelse, alternativ böter, om de hindrar flickor att börja skolan igen efter att de blivit föräldrar.

Straffet föreslås vara sex månaders fängelse eller motsvarande nästan 50 000 kronor i böter, rapporterar kenyanska The Star.

Vidare står att flickans rätt att återvända ska vara ovillkorlig 12 månader efter förlossningen.

I Kenya finns redan en policy som ska garantera flickor rätten att komma tillbaka. Men i Kenya och på många andra håll i Afrika innebär en tonårsgraviditet i praktiken ändå slutet på många flickors utbildning.

En gravid tonåring har bevisligen brutit mot kenyansk lag som förbjuder sex under 18 års ålder och många flickor stängs sonika av från sin skola för osedligt beteende. Och blir man inte avstängd så gör sociala normer om att det är mamman som ska ta hand om barnet, det ofta omöjligt att fortsätta sin utbildning.

Samtidigt visar officiell statistik att var nästan var femte kenyansk flicka mellan 15 och 19 år redan är mamma eller gravid med sitt första barn, och de flesta är överens om att tonårsgraviditeterna måste minska.

Men åsikterna går isär om hur. Kenyanska skolledarförbundet kritiserar det aktuella lagförslaget och menar att rätten att återvända till skolan uppmuntrar till promiskuitet – och därmed ännu fler tonårsgraviditeter.

Flera lärarförbund stöttar förslaget men menar dessutom att sexualundervisningen i kenyanska skolor måste förbättras.