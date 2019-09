Snabbare analyser krävs för att få ner skjutningar

– It's a lot of information that can be given to that detective but it's better that that detective, he or she, doesn't leave that scene in order to get the information.

Information och underrättelse som utredare och poliser ute på fältet måste ha tillgång till direkt efter en skjutning behöver komma snabbt från kollegor, menar Rick Fuentes.

Efter att ha implementerat flera nya arbetssätt lyckades polisen i New Jersey, på två år, få ner antalet skjutningar med ca 30 procent.

En viktig del i arbetet, berättar Rick Fuentes, var att ge omedelbar återkoppling till poliserna ute på fält - genom ett så kallat real time crime center.

– The real time crime center detectives that are stationed in there will immediately look at the information that the detectives can give them, who got shot, who may be a suspect and then thet work on who their relatives are, because the one thing you try to do is prevent the next shooting from happening.

Det här är ett arbetssätt som Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm, tittar särskilt noga på.

– Det blir ett bättre bäckstöd, alltså att det finns ett bättre stöd bakom som kan ge information till våra poliser och polisanställda som jobbar i olika miljöer.

Att få vittnen att träda fram, har precis som i Sverige även varit en utmaning i New Jersey, och där har man inrättat en oberoende tipsfunktion, något som regionpolischef Ulf Johansson gärna vill att man ser över, även i Sverige.

– Jag tycker den är en av de absolut viktigaste frågorna för utan allmänhetens stöd i de här utredningarna så står sig polisen ganska slätt.