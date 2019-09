E-handeln lyfter förpackningsbranschen

Björn Thunström är innovationschef vid skogsindustrikoncernen Stora Enso.

– Det här är ju ett väldigt hett område som det finns en stor efterfrågan för. De förpackningar som produkterna packas via e-handeln består till 80 procent av wellpapp och kartong. Och där ser vi en stark tillväxt. Ungefär 15 procent per år förväntar vi oss att den tillväxten är under de närmaste två åren i alla fall.

E-handeln boomar. Inom tre år kommer den globalt att fördubblats enligt en rapport från konsultföretaget Mc Kinsey. Och därmed ökar alltså också efterfrågan på kartong och wellpapp i samband med leveranserna. Globalt med en årlig uppgång runt 15 procent.

Och även svenska grossister av emballage och transportförpackningar är med på tåget. Mikael Holmström är vd för företaget Packoplock med 70 anställda.

– Det senaste året så växte vi med ungefär 20 procent i Sverige och vi har väldigt många e-handlare som kunder, säkert mer än 10 000. Och vi har investerat en hel del, vi har utökat lokalerna succesivt, vi anställer hela tiden.

Men utmaningarna för branschen är samtidigt flera: enligt banken Credit Suisse finns hos bolag inom massa- och papperssektorn en orealistisk uppfattning om hur mycket den växande E-handeln egentligen ska öka efterfrågan på förpackningar och att aviserade rejäla kapacitetsökningar därmed inte är motiverade.

Emballagen är idag ofta allt för stora. Konsultbolaget Cupole Consulting group och Stora Enso beräknade för ett par år sedan att över 100 miljoner liter luft årligen transporteras i Sverige, motsvarande tusen tomma lastbilar.

Så bättre anpassade förpackningar som samtidigt ska kunna gå att återförsluta och återanvända är vad branschen jobbar mycket med nu säger Stora Ensos Björn Thunström.

– Absolut, det är en fråga som vi jobbar alltmer med och lägger kraft på. Inom e-handeln är det ju en stor del av de produkter som man beställer via nätet som man faktiskt skickar tillbaka som konsument.