Kritiken mot WHO: Vaccineringen går för segt

– Idag vaccineras ungefär 1000 till 1500 människor om dagen, men vi tror att det helt klart skulle kunna gå att göra det dubbla, säger sjuksköterskan Jon Gunnarsson. Han har själv arbetat i Kongo-Kinshasa med att stoppa spridningen av ebola och sitter i styrelsen för Läkare utan gränser i Sverige.



Läkare utan gränser kritiserar världshälsoorganisationen WHO för bristande insyn i processen när det gäller spridningen av ebolavaccinet. Till exempel anser läkare utan gränser att urvalskriterierna för vilka som ska få vaccinet är för snäva och uppger att vaccinationsteam behövt vänta på vaccin. Doktor Margaret Harris på WHO i Kongo håller inte med.



– Vi begränsar inte tillgången på vaccin, men det vaccin som nu används för att bekämpa ebola i Kongo är ett en del av ett experiment och måste därför ges enligt särskilda regler, som också läkare utan gränser gått med på svarar Margaret Harris på WHO.



Miljontals människor bor i de områden som är värst drabbade av Ebola. Hittills har drygt 220 000 personer vaccinerats mot ebola. Jon Gunnarsson på läkare utan gränser tycker att långt fler borde nås snabbare.



– Vi har både verktyg i form av vaccin och de nya behandlingsmetoderna som finns. Men får vi inte tillgång till tillräckligt mycket vaccin för att kunna stoppa smittspridningen då kommer det här utbrottet att bli svårt att få kontroll över säger Jon Gunnarsson.