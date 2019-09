Vings besked: Flygen återupptas

– Vi lever kvar och satsar vidare i Norden som Vinggruppen. Vi har lyckats lösa det med Thomas Cook, säger Vings kommunikatör Charlotte Hallencreutz.

Det var tidigare under måndagen som den brittiske resejätten Thomas Cook meddelat att de gått i konkurs. Ving har tidigare meddelat att de har 17 000 resenärer på olika destinationer. Samtidigt ska 1700 personer fått sina flyg inställda under måndagen.

Men under måndagskvällen meddelade Ving, som ägs av Thomas Cook, att flygtrafiken går som vanligt under morgondagen tisdag. Dotterbolaget Ving Norden ska ha bildat ett nytt bolag som heter Vinggruppen. På så sätt ska Vings flyg åter vara i gång under tisdagen.

Utsatt charterindustri

Charterresandet i Sverige har minskat de senaste fem åren, från knappt 2 miljoner år 2013 till knappt 1,8 miljoner förra året. Men de nordiska charterbolagen har trots allt klarat sig förhållandevis bra i konkurrensen från lågprisbolagen jämfört med exempelvis i Tyskland och Storbritannien.

Några av anledningarna att charterresandet i Sverige har minskat tros vara förra årets rekordvarma sommar, en svag krona som pressar lönsamheten samt ett viss mått av flygskam.