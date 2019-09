Experter: Förbjud flygfrakt av färsk fisk

I Norge användes flyg för att transportera 230 000 ton fisk under förra året. Inte minst handlar det om färsk lax som flygs till Asien för att bli sushi eller sashimi. Denna typ av transporter bör, av klimatskäl, stoppas senast år 2023, enligt expertrapporten The Ocean as a Solution to Climate Change.

Fast på exportorganisationen Norges sjömatsråd protesterar analytikern Paul Aandahl mot en slags "flygskam för fisk".

– Den fisken som går från Europa till Asien utnyttjar ledig kapacitet, det går i dag tomma flyg från Europa till Asien.

Sjömatsanalytikern tror därför att ett eventuellt stopp för fisktransporter med flyg bara skulle ge en liten effekt på koldioxidutsläppen.

Flygstopp är alltså bara ett av lång rad förslag i den nya expertrapporten om havens roll i klimatarbetet. Där hävdas att åtgärder i haven år 2050 kan minska de årliga globala utsläppen av koldioxid med över 11 miljarder ton. Det motsvarar drygt 20 procent av de utsläppsminskningar som krävs om världen ska kunna hålla nere temperaturökningen till 1,5 grader.

Experterna vill se stora satsningar på bland annat förnybar energi till havs, elektrifierad sjöfart och mer hållbar matproduktion i havet.

– Det finns helt klart en jättestor potential för ökad matproduktion i havet. Då tänker jag inte bara på fisk och skaldjur, utan även på sjögräs, säger Paul Aandahl till Ekot.