Splittrad start för Johnson vid partikongress

Johnson utlovar stora inrikespolitiska satsningar och på att leverera brexit samtidigt som han möter anklagelser om bland annat korruption.



En fantastisk start, det omdömet om Boris Johnsons första tid som premiärminister och partiledare för Torypartiet ger George Freeman, som är biträdande transportminister i Johnsons regering.



Han var tidigare än ivrig förespråkare för att Storbritannien skulle stanna kvar i EU, men nu vill han bara fokusera på att brexit blir så bra som möjligt.



– Han ger oss en inspirerande vision av brexit som saknats hittills, säger George Freeman till Ekot.



Och än så länge har mottagandet av Johnson som relativt ny partiledare varit positiv från många partimedlemmar här i Manchester.



Samtidigt utreder en särskild utredningsenhet inom Londonpolisen om han kan ha gjort sig skyldig till korruption i samband med att ett amerikanskt företag fick skattepengar under hans tid som borgmästare i London.

Boris Johnson förnekar att något olagligt eller otillbörligt ska ha skett:



- Allt gjordes med full anständighet, säger Boris Johnson till BBC.



Dessutom anklagas han sedan igår av en kvinnlig journalist för att oönskat ha tagit henne på låren under bordet under en middag för 20 år sen. Johnson förnekar detta också men uppgifterna får stor plats i den brittiska bevakning av hans första partikonferens som partiordförande.



Det brittiska parlamentet sammanträder som vanligt under Tories kongress och många frågar sig om oppositionen under den kommande veckan ändå kommer att utlysa en misstroendeomröstning mot Boris Johnson som premiärminister eller ej.