Poliser ska utbildas om hedersbrott

Med start nu i höst kommer poliser från alla regioner få lära sig mer om hedersrelaterade brott och hur de kan förbättra sitt arbete. Tanken är att de ska bli snabbare på att identifiera brott med hedersmotiv och sätta in rätt åtgärder och eventuellt skydd för den utsatta, som kontaktförbud eller skyddat boende.

– För att kunna avgöra om ett brott är hedersrelaterat eller inte så måste man ha kunskap om mekanismerna bakom. Hur gärningspersonerna tänker och agerar i ett sådant här ärende och vad målsägande riskerar att utsättas för genom att vara i kontakt med myndigheter, säger Jenny Edin, ansvarig för arbetet mot hedersrelaterad brottslighet på polisens nationella operativa avdelning.

Tanken är att de ska bli snabbare på att identifiera brott med hedersmotiv och sätta in rätt åtgärder och eventuellt skydd för den utsatta, som kontaktförbud eller skyddat boende.



Med start nu i höst kommer poliser från alla regioner få lära sig mer om hedersrelaterade brott, problematiken bakom och hur polisen kan förbättra sitt arbete. Tanken är att de ska bli snabbare på att identifiera brott med hedersmotiv och sätta in rätt åtgärder och eventuellt skydd för den utsatta, som kontaktförbud eller skyddat boende.



Det är experter från polisens nationella operativa avdelning och Nationella kompetensteamet på Länsstyrelsen i Östergötland, som har ett nationellt regeringsuppdrag att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck som kommer resa runt i landet med start i november.



Just nu pågår flera arbeten kring hedersrelaterad brottslighet. Från årsskiftet är planen att straffen ska skärpas för brott med hedersmotiv. Dessutom utreds om det ska införas en speciell brottsrubricering - hedersbrott. Och för att det här ska ge resultat i verksamheten krävs, säger Jenny Edin, att kompetensen nu höjs:



– Alla ska ha viss grundkunskap men polisens verksamhet är väldigt komplex och vi anser att det här är så speciella ärenden så att man behöver få en extra kunskapshöjning inom den biten.