Fler barn drabbas av vräkningar

Fram till sista juni i år vräktes 127 barnfamiljer från sina hem, sammanlagt 253 barn berördes – och det är en ökning med 22 barn jämfört med samma period förra året. Det betyder att det är andra året i rad som siffrorna ökar.

– Vad vi kan se är att det är en ökning av antalet barn som berörs av vräkningar. 253 barn har varit med om att någon eller båda föräldrarna har blivit vräkta, säger Kim Jonsson som jobbar inom Kronofogdens förebyggande verksamhet.



Kronofogden gör inga analyser av vad ökningen beror på, men säger att en bakomliggande orsak till en majoritet av vräkningarna är ekonomiska bekymmer.

Ett annat problem är olaglig andrahandsuthyrning – vilket leder till att myndigheter och kommuner inte ser om det är en familj som riskerar vräkning och därför inte kan sätta in förebyggande insatser.



Södertälje är en av de kommuner som länge haft ett högt antal barnfamiljer som blir vräkta, men under det senaste året har man lyckats halvera antalet berörda barn, från 24 första halvåret i fjol, till 12 under samma period i år.



Anna Flinck är områdeschef på arbete och försörjning i Södertälje kommun. Och hon förklarar trendbrottet med att kommunen satsat på tidiga insatser och samverkan mellan kronofogden och socialtjänsten.



– Vi gör uppsök i ett väldigt tidigt skede, där vi tittar på den familj som vi fått in anmärkning från hyresvärden på. Behöver de hjälp? Vad kan vi hjälpa till med? Är det sociala aspekter? Missbruk? Behöver man ekonomiskt stöd? Sådana saker tar vi reda på mycket tidigare i dag, berättar Anna Flinck.