Undantagstillstånd utlyst i Ecuador

– Jag tänker inte ändra mig. Jag kan samtala med de som drabbas av höjda bensinpriser, för att se hur vi kan underlätta deras situation, men jag kommer inte återinföra subventionerna. Ingen har rätt att skapa kaos, sa Ecuadors president Lenín Moreno, som i går flög från Quito till Ecuadors kommersiella huvudstad Guayaquil för att visa att han har kontroll över situationen.

Demonstranter började blockera flera av Ecuadors stora vägar i torsdags, och all lokal- och regional trafik ställdes in när transportföretagen inledde en strejk som avbröts sent i går kväll. Skolorna har varit stängda. Affärer har plundrats och polisen har gripit 350 personer.

Lenín Moreno utlyste snabbt undantagstillstånd, vilket han fått kritik för av politiska motståndare som hävdar att polisen och militären använt övervåld mot demonstranterna. Hans kritiker anser också att det sparpaket som regeringen lade fram tidigare i veckan är alltför drastiskt.

Bensinpriset har ökat med en tredjedel och dieselpriset har nästan fördubblats, även om det ligger fortsätter på en förhållandevis låg nivå jämfört med flera andra latinamerikanska länder. Förutom de slopade bensinsubventionerna innebär besparingarna högre skatter och färre anställda med sämre lön inom offentlig sektor.