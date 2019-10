Nu varnas för fullskaligt krig

Det överraskande utspelet från Vita Huset innebär att USA överger sina allierade, de kurdiska styrkorna som varit avgörande i bekämpandet av terrornätverket IS i norra Syrien och som också håller tusentals IS-krigare som fångar.



Enligt Vita Huset kommer amerikanska styrkor att ställa vid sidan och lämna fältet fritt för ett turkiskt anfall mot det kurdiska självstyret.



Turkiet har under flera månader hotat att genomföra en militäroperation på andra sidan gränsen, Turkiet betraktar de kurdiska styrkorna som terrorister knutna till PKK.



Många bedömare befarar att en turkisk attack kommer att leda till en massaker på kurderna och sända ett bistert budskap till andra USA-allierade i världen.



En talesman för de kurdiska styrkorna som krigat mot IS, sa att kurderna inte kommer att tveka att försvara sig och att en oprovocerad turkisk attack kommer att leda till fullskaligt krig.



Kurderna varnar också för att en turkisk invasion kommer att leda till ett uppsving för IS som nyss bekämpats.



IS kommer att kunna utnyttja det kaos som uppstår om Turkiet invaderar och göra allt för att följa IS-ledaren Baghdadis uppmaning att frige de tusentals IS fångar som hålls av kurderna.



Också i USA:s försvarshögkvarter Pentagon finns en oro över att de kurdiska styrkorna kan tvingas överge sin roll som fångvaktare av IS om de måste strida mot Turkiet.