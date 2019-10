Kurder på flykt undan turkiskt anfall

Minst sju civila och tre stridande ur de kurdiska styrkorna har dödats sedan den turkiska offensiven inleddes med flygattacker, marktrupper och kraftigt artilleribombardemang.

På sociala medier cirkulerar ohyggliga bilder av söndersprängda människor och skadade, varav en på en man som ligger på en brits med armen slakt hängande där man ser att han har ett kors tatuerat på underarmen. På den syriska sidan gränsen har både kurdiska och arabiska byar, kristna och muslimska bostadsområden hamnat i skottlinjen.

När mörkret föll i går kväll, flydde människor från det bombarderade gränsområdet, vissa till fots med bylten i famnen, andra på lastbilsflak. När de fick frågor om vart de var på väg skakade de på huvudet och sa vi vet inte.

Anfallet kommer norrifrån. Österut ligger den irakiska gränsen som kan vara svår att ta sig över utan tillstånd. Och flyr de tillräckligt långt söderut hamnar de i områden som kontrolleras av den syriska regimen, västerut ligger rebellkontrollerade områden med jihadister som just nu strider på Turkiets sida i offensiven.

Och för många kurder är dessa jihadistrebeller inget annat än en blekare kopia av IS-krigare, de vet också att många IS-jihadister flytt till just rebellkontrollerade områden i Syrien för att smälta in med andra jihadister.



Kurdiska kommentatorer klagar över omvärldens impotens, och till och med cyniker säger att de är chockade och besvikna, de påminner om att det bara är ett år sedan Donald Trump hyllade kurderna och deras uppoffringar i striden mot IS under en presskonferens.

Nu antyder Trump att kurderna i norra Syrien är PKK-terrorister som Obama gjorde misstaget att samarbeta med. Den kurdledda SDF styrkan som slogs mot IS, meddelade igår att man avbrutit alla operationer mot IS-celler i området för att kunna försvara sig mot anfallet från Turkiet, NATOs näst största armé.