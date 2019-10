Svenska kurder följa offensiven på sociala medier

– Jag har farsan som bor där och sen mina farbröder och min faster som bor där. Nästan alla. Jag kan inte ens tänka på någonting annat, förutom dem, så det är väldigt svårt att vara utanför.



Mohammad Ahmad följer händelseutvecklingen via sociala medier och i en app, där nya angrepp rapporteras och visas på en karta över regionen.



– Alltså hela kartan, det är nästan live.



Under intervjun ser han att det område där han själv vuxit upp blir attackerat.



– Nu, är det exakt framför, nära min by. De har bombarderat där också.

Vad känner du när du ser att din stad har blivit attackerad?

– Jag kan inte förklara. Det är någonting man inte kan säga med ord. Det gör verkligen ont just nu.



Ahmed Mousa är uppvuxen i staden Qamishli, men flydde till Sverige 2014. Han bor och studerar i Malmö, men har svårt att tänka på något annat än vad som nu händer i norra Syrien, där han har flera familjemedlemmar kvar, bland annat två bröder och en syster.

De håller kontakten via telefon och sociala medier. Han visar upp ett filmklipp han just tagit emot.



Vad var det där? Kan du berätta?



– Ja, min farbrors hus. De säger ni måste flytta härifrån, för de skjuter huset.

Hur mår din familj, har du pratat med dem?

– Ja, jag har pratat med dem. De har gått ut i öknen. Och de har ingenstans att bo, och du vet det är jättesvårt att flytta sig i öknen.

Blir du orolig?

– Jag är jätteorolig. Jag satt uppe i natt och tittade på nyheterna. Vi är jätteledsna, säger studenten Mohammad Ahmad.